Adıyaman'da İnşaat İskelesi Çöktü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da, inşaat iskelesinin çökmesi sonucu ağır yaralanan 3 işçiden 1'i tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden kalıcı konutlarda iskele üzerinde çalışan Süleyman Özgül (57), Ahmet Kars (60) ve Cafer Özgül (27) iskelenin çökmesi sonucu aşağıya düşmüş ve 3 işçi de yaralanmıştı. Yaralı işçiler olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada tedavi altında bulunan işçilerden Ahmet Kars yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN