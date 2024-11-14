Adıyaman\'da İnşaatta Elektrik Çarpması

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Adıyaman'da, yapımı devam eden bir inşaatta çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndire bölgesinde yapımı devam eden bir inşaata çalışan Gökhan D., elindeki demir çubuğun elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılan Gökhan D., ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde bulunan inşaattaki arkadaşları tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN