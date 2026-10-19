Adıyaman'da inşaatta merdiven boşluğuna düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da inşaatta merdiven boşluğuna düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı

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Adıyaman\'da inşaatta merdiven boşluğuna düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı
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Adıyaman'da inşaatta merdiven boşluğuna düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da çalıştığı inşaatın merdiven boşluğundan düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir inşaatta çalışan 17 yaşındaki İzzettin N., merdiven boşluğundan düştü. Yüksekten düşen İzzettin N., yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İzzettin N'nin sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da inşaatta merdiven boşluğuna düşen 17 yaşındaki işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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