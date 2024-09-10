Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Adıyaman'da bir kişi, iş yerinde oturduğu esnada bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

10.09.2024 18:29
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Adıyaman'da bir kişi, iş yerinde oturduğu esnada bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi eski SGK binası yakınlarında bir yakınıyla iş yerinde oturan Uğur Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı Uğur Y.'yi bacağından vuran şahıs, olay yerinden hızla kaçarken ayağından yaralanan Uğur Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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