Adıyaman\'da İşçi Demir Parçasıyla Yaralandı

Adıyaman'da, üzerine demir parçası düşen bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çalışan Samet A'nın üzerine demir parçası düştü. Yüksekten düşen demir parçasının kendisine değmesi sonucu yaralanan Samet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ADIYAMAN