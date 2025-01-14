Adıyaman'da kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.Y. isimli şahıs, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Alitaşı Mahallesi'nde kaldığı adresinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da kaçak katil yakalandı - Son Dakika
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