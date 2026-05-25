Kaçan kurbanlık iğne vurularak yakalandı

Adıyaman'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık uyuşturucu iğne vurularak yakalandı.
Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesinde sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık ile vatandaşlar arasında kovalamaca başladı. Bir türlü yakalanamayan kurbanlık için belediye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından büyükbaş kurbanlığa uyuşturucu iğne vuruldu. İğnenin etki göstermesiyle sakinleşen kurbanlık daha sonra sahipleri tarafından götürüldü. - ADIYAMAN
