Adıyaman\'da Kamyonetin Çarptığı Yaşlı Kadın Yaralandı

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Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaşlı kadın, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 80 yaşlarındaki Emine Aydın'a, Abdurrahman C., idaresindeki 02 ACV 732 plakalı kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada Emine Aydın yaralandı. Yaşlı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN