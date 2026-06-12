Adıyaman'da Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Kavga: 1 Yaralı
12.06.2026 13:07
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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihandede Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Musa B. isimli bir kişi darp neticesi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Musa B. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Adıyaman, Olaylar, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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