Adıyaman'da Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman'da Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

Adıyaman\'da Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor
15.06.2026 14:09
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Adıyaman'da Göksu Çayı'nda kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'un arama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları 84 kişilik ekip tarafından sürdürülüyor.

12 Haziran tarihinde Besni ilçesine bağlı Kızılin köyü, tarihi Kızilin Köprü mevkiinde serinlemek için Göksu Çayı'na giren 4 gençten 1'i su debisinin yükselmesi nedeniyle akıntıya kapılarak kayboldu.

Su akıntısıyla gözlerden kaybolan 18 yaşındaki İsa Özkul'u arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma, Polis ekiplerinin su altı ve su üstünde, kıyıda arama çalışmaları sürüyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri su altında 5 kilometre uzunluğundaki Göksu Çayı'nda aramalarını sürdürüyor. Malatya Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ise su altı arama cihazıyla arama yapıyor. AFAD'ın Adıyaman ve Van ekipleri ise su üstü ve Göksu Çayı kenarında aramalarını dron destekli sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Afetlere Müdahale Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, "Dördüncü gününde çalışmalarımız devam ediyor. Sahada toplam 84 kişi gerek karada gerek su üstü ve su altı çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu beş kilometrelik alana yoğunlaşmış durumdayız. Bu gün ki çalışmaların sonucunda tekrar ekiplerle bir değerlendirme yapıp, burada bulunamadığı zaman Fırat Nehri tarafına geçmeyi planlıyoruz" dedi.

Konuşmakta güçlük çeken İsa Özkul'un babası Cuma Özkul ise "Arama çalışmaları sürüyor. devletimizden, valimizden, bütün ekiplerden Allah razı olsun" şeklinde konuşarak göz yaşlarını tutamadı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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