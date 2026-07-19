Adıyaman'da Kaza: 1'i Ağır 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Kaza: 1'i Ağır 8 Yaralı

19.07.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da panelvanın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında Mehmet Halit Doğru idaresindeki 02 AT 412 plakalı panelvan, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olduğu sırada Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Alanı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Halit Doğru ile araçta bulunan Abdurrahman Doğru, Türkan Sertdemir, Gülbahar Doğru, Büşra Doğru, Kübra Doğru, Songül Doğru ve Zeynep Doğru yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ile bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altın alınan yaralılardan Abdurrahman Doğru'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza esnasında aracın çarpıp devirdiği elektrik direğinden dolayı hatlarda da arıza meydana geldi. Hatların yapımı ve direğin kaldırılması içinde çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Kaza: 1'i Ağır 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

16:43
6-4’lük maç sonrası olay paylaşım 24 saniye içerisinde sildi
6-4'lük maç sonrası olay paylaşım! 24 saniye içerisinde sildi
15:52
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni perde: Tutuklu pilotun çelişkili ifadesi mercek altında
15:43
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme Adil Öksüz detayı dikkat çekti
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Adil Öksüz detayı dikkat çekti
15:33
Beşiktaş’tan merakla beklenen Salah açıklaması
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması
15:18
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
Oğuzhan Uğur dosyasında dikkat çeken rapor! 45 milyonluk para trafiği, lüks villa ve avans işlemleri
14:42
Hatay’da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 17:00:44. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kaza: 1'i Ağır 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.