Adıyaman'da kaza yapan panelvanın sürücüsü ve arkadaşı kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da kaza yapan panelvanın sürücüsü ve arkadaşı kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da kaza yapan panelvanın sürücüsü ve arkadaşı kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da iki aracın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Osman Y. yaralandı. Kazanın ardından panelvan sürücüsü ve yanındaki arkadaşı araçlarını bırakarak olay yerinden kaçarken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da, bir panelvan sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı yaşadığı kaza sonrası aracı bırakarak kaçtı.

Edinilen bilgileri Osman Y., idaresindeki 06 EEB 739 plakalı otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen 77 BN 538 plakalı panelvan Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Osman Y., yaralanırken iddialara göre panelvan içerisinde bulunan kimliği belirsiz sürücü ile yanındaki arkadaşı araçlarını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Yaşanan kaza sonrası sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Osman Y., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından olay yerinden götürüldü. Öte yandan aracı kaza sonrası bırakıp kaçan sürücünün tespit edilerek yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kaza yapan panelvanın sürücüsü ve arkadaşı kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kaza yapan panelvanın sürücüsü ve arkadaşı kaçtı; yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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