Adıyaman'da komşular tekme ve yumrukla kavga etti, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da komşular tekme ve yumrukla kavga etti, 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman\'da komşular tekme ve yumrukla kavga etti, 3 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'nde komşular arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olayda 3 kişi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, komşuların birbirlerine tekme ve yumruklarla girdiği kavgaya polis ekipleri müdahale etti, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi İl Müftülüğü yakınlarında komşular arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahıslara biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Polis, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da komşular tekme ve yumrukla kavga etti, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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