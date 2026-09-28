Adıyaman\'da kontrolden çıkan elektrikli bisiklet duvara çarptı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan elektrikli bisikletin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi'nde A.K. (15) idaresindeki elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 3. Çevre Yolu üzerindeki bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü A.K. yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.