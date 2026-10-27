Adıyaman\'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı, ölen ya da yaralanan olmadı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı, ölen ya da yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta hasar oluştu; otomobil polis ekiplerinin çalışması sonrası kaldırıldı ve soruşturma sürüyor.
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı üzerinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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