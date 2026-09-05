Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman\'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki bir araca çarptı; kazada otomobil sürücüsü ve araçtaki 3 kişi ile manevra yaparken devrilen motosiklet sürücüsü olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özge K. idaresindeki 07 BAU 639 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Eğri Çayı Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı ardından park halindeki 47 ADR 932 plakalı otomobile çarptı. Bu esnada Mahmut K. idaresindeki 02 AFM 876 plakalı motosiklet de kaza yapan otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mahmut K., otomobil sürücüsü Özge K. ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralılara müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza yapan araçlar ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Motosiklet, 3. Sayfa, Adıyaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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