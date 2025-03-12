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Adıyaman'da Kuduz Tehdidi: Köseceli Beldesi Karantinaya Alındı

Adıyaman\'da Kuduz Tehdidi: Köseceli Beldesi Karantinaya Alındı

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde, kuduz tespit edilen bir köpeğin ardından belde 6 ay boyunca karantinaya alındı. Hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı, aşılamalar yapıldı.

12.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
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Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli beldesinde sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine belde karantinaya alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinden yaklaşık 10 gün önce Köseceli beldesine getirilen ve çiftlikte bağlı bulunan köpeğin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine Besni İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verildi.

Köpekten alınan numunenin pozitif çıkması üzerine Köseceli beldesin 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Girişine "kuduz risk bölgesi" tabelasının asıldığı beldeye 6 ay boyunca canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri beldedeki özellikle köpekler olmak üzere hayvanlara kuduz aşısı yaptı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Köseceli Belediye Başkanı Veysel Korkmaz, "Beldemizde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşımız Gaziantep'in Araban ilçesinden 10 gün önce getirdiği köpeğinin saldırgan tavırlar göstermesi üzerine bize bilgi verdi. Bizde İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Besni Belediyesine bilgi verdik. Ekipler, gelerek köpekli ilgili gerekli işlemleri yaptı. Daha sonra yapılan işlemlerde köpeğin pozitif olduğu, kuduz riski taşıdığı tespit edildi. Bunun üzerine gerekli önlemler alındı. Köpeğin kimseyle temas etmediğini biliyoruz. Köpek itlaf edildi ama yine de risk olduğu için beldemizde karantina uygulaması yapıldı" dedi.

Zahittin Orhan isimli vatandaş ise, köpeğin kuduz çıkmasının ardından köydeki sahipli veya sahipsiz tüm köpeklerin ve hayvanların aşılandığını dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kuduz Tehdidi: Köseceli Beldesi Karantinaya Alındı - Son Dakika

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