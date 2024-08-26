Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Lastiği Patlayan Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Adıyaman-Kahta karayolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana gelen kazada, otomobilin lastiği patlayarak takla attı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.08.2024 16:54
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Adıyaman'da lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta karayolu Havalimanı Kavşağı'nda Resul Bedirhan idaresindeki 35 AD 6666 plakalı otomobil, araç lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Resul Bedirhan ve araçta bulunan Sait Şanlı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobilin Takla Atması Sonucu 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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