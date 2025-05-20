Adıyaman\'da Lisedeki Yangın Korku Yarattı

Adıyaman'da bir okulda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir lise binasının 3.katında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Okula gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesiz sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN