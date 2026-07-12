Adıyaman'da Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı

Adıyaman\'da Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı
12.07.2026 12:57
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Şişme botla Atatürk Barajı'na açılan Mehmet Yücel, polis dalgıçlar tarafından kurtarıldı.

Adıyaman'da şişme bot ile açıldığı Atatürk Barajı'nda mahsur kalan bir vatandaş, polis dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kamp yapmak için Adana'dan Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikdere köyü yakınlarına gelen 48 yaşındaki Mehmet Yücel, yanında getirdiği şişme bot ile Atatürk Barajı'na açıldı. Bir süre sonra çıkan rüzgarın etkisiyle bot, baraj içerisinde kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam etti. Botun rüzgardan dolayı sürüklenmesiyle Mehmet Yücel, kürek çekerek yakınlarda bulunan bir adacığa ulaşabildi. Adacığa sığınan Yücel, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri, bot ile Yücel'in yanına ulaştı. Mahsur kalan Mehmet Yücel, polis dalgıç ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kurtarılarak kıyıya getirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Yücel, 3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Olaylar, Polis, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Mahsur Kalan Adam Kurtarıldı - Son Dakika

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