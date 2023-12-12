Adıyaman\'da Maske Takarak Bisiklet Çalan Şahıs Yakalandı

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Yüzü maskeli hırsız polis ekiplerince yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yüzüne maske takarak bahçedeki bisikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan bir binanın bahçesindeki Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti gözüne kestiren H.G., bisikleti çalarak kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanılan olay kameralara da saniye saniye yansıdı.

Meydana gelen hırsızlık olayı sonrası incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsın adresini tespit etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilirken şahsın çalmış olduğu bisiklet ise bisiklet sahibi Muhammed Efe Şahin'e teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.