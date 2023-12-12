 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adıyaman'da Maske Takarak Bisiklet Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adıyaman'da Maske Takarak Bisiklet Çalan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da bir şahıs, yüzüne maske takarak bir bahçedeki bisikleti çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

12.12.2023 - 10:54,
Abone Ol

Yüzü maskeli hırsız polis ekiplerince yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yüzüne maske takarak bahçedeki bisikleti çalan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2184 Sokak içerisinde bulunan bir binanın bahçesindeki Muhammed Efe Şahin'e ait bisikleti gözüne kestiren H.G., bisikleti çalarak kayıplara karışmıştı. Yaklaşık 1 hafta önce yaşanılan olay kameralara da saniye saniye yansıdı.

Meydana gelen hırsızlık olayı sonrası incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahsın adresini tespit etti. Şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilirken şahsın çalmış olduğu bisiklet ise bisiklet sahibi Muhammed Efe Şahin'e teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman\'da Maske Takarak Bisiklet Çalan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Efe Şahin, Adıyaman, Güvenlik, Hırsızlık, Adliye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Maske Takarak Bisiklet Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika


18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:12:47. #1.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Maske Takarak Bisiklet Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement