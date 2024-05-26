Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman\'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı'nda meydana gelen kazada, minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

26.05.2024 18:06
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Adıyaman'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 M 0151 plakalı minibüs ile Uğur Y.'nın kullandığı 02 AEK 453 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Uğur Y. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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