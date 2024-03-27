Adıyaman\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar polise yakalandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi esnasında iki şahsın bir motosikleti elleri ile iterek götürdükleri gördü. Şüphe üzerine şahıslar ve bahse konu motosiklet durdurularak yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğu görülmedi. Ancak şahısların çelişkili söylemlerde bulunmaları üzerine motosikletin sahibi arandı. Yapılan görüşmede motosikletinin çalındığını fakat daha müracaatta bulunmadığını ve şahıslardan davacı şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı.
H.B. ve A.H. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN
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Bilecik'te kendisini 'polis' olarak tanıtarak bir kişiden 1,5 milyon liralık ziynet eşyalarını alan şahsın babası, ziynet eşyalarını polise teslim etti. Dolandırılan mağdur vatandaşın şikayeti üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilirken, şüpheli hala aranmaktadır.
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