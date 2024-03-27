Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında iki şahsın bir motosikleti çaldığını fark etti. Şahısların çelişkili ifadeleri üzerine motosikletin sahibi arandı ve çalındığını beyan etti. Şahıslar gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi.

27.03.2024 15:28  Güncelleme: 15:29
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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar polise yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi esnasında iki şahsın bir motosikleti elleri ile iterek götürdükleri gördü. Şüphe üzerine şahıslar ve bahse konu motosiklet durdurularak yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğu görülmedi. Ancak şahısların çelişkili söylemlerde bulunmaları üzerine motosikletin sahibi arandı. Yapılan görüşmede motosikletinin çalındığını fakat daha müracaatta bulunmadığını ve şahıslardan davacı şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı.

H.B. ve A.H. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Motosiklet, Adıyaman, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı - Son Dakika
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