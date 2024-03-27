Adıyaman\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şahıslar Yakalandı

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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı yapan şahıslar polise yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri devriye görevi esnasında iki şahsın bir motosikleti elleri ile iterek götürdükleri gördü. Şüphe üzerine şahıslar ve bahse konu motosiklet durdurularak yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğu görülmedi. Ancak şahısların çelişkili söylemlerde bulunmaları üzerine motosikletin sahibi arandı. Yapılan görüşmede motosikletinin çalındığını fakat daha müracaatta bulunmadığını ve şahıslardan davacı şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı.

H.B. ve A.H. isimli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. Motosiklet sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN