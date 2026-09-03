Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Adıyaman\'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da Yeni Mahalle Karapınar Caddesi'nde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü Oğuz B. yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde Oğuz B. idaresindeki 02 AEU 117 plakalı motosiklet ile M.K. idaresindeki 02 ADU 682 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Oğuz B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Motosiklet, 3. Sayfa, Adıyaman, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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