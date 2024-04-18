Adıyaman\'da Motosiklet ile Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 34 GPV 963 plakalı motosikletle sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADJ 697 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.A., ile motosiklette bulunan E.A., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan her iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN