Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi 1120 Sokak'ta yaşandı. Abdurrahman Ö. idaresindeki 02 AFH 269 plakalı motosiklet ile Muhammed H. yönetimindeki 02 MA 2314 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Remziye Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Remziye Ç., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN