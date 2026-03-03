Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi Kavi Caddesi Fatih Anadolu Lisesi önünde Ramazan B. idaresindeki 02 AEG 161 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ramazan B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN