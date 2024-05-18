Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 polis memuru yaralandı

Adıyaman\'da motosiklet kazası: 2 polis memuru yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen motosiklet kazasında, yunus polis ekiplerinin kullandığı motosiklet devrildi. Kazada 2 polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.05.2024 14:28
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Adıyaman'da motosikletin devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus polis ekiplerinin kullandığı 02 A 4886 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında devrildi. Meydana gelen kazada Kaan A. ile Hanifi A. isimli iki polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da motosiklet kazası: 2 polis memuru yaralandı - Son Dakika

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