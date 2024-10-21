Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ ormanlık alan İndere yolu üzerinde Muhammed Oğuzhan S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yere savrulan sürücü Muhammed Oğuzhan S ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Gazihan Özkılınç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN