Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Karadağ ormanlık alan İndere yolu üzerinde Muhammed Oğuzhan S. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi. Motosikletin devrilmesiyle yere savrulan sürücü Muhammed Oğuzhan S ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Gazihan Özkılınç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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