Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkarak devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Mimar Sinan Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde Yusuf Enes Aydın idaresindeki 02 AEY 831 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Enes Aydın ile yolcu konumundaki Hasan Korkmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı - ADIYAMAN