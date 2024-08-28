Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sümerevler Mahallesi Eğriçayı Parkı içerisinde meydana geldi. Motorlu taşıtların girmesi yasak olan park içerisinde Deniz Yasir Yalçın idaresindeki 02 ADS 416 plakalı motosiklet ile Bedirhan Bozan idaresindeki 02 ACT 705 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan sürücülerden Deniz Yasir Yalçın, Bedirhan Bozan ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Hüseyin Demirtaş yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN