Adıyaman'da motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Adıyaman\'da motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve oğlu, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.04.2024 15:23
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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve oğlu, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Tülay T., ile henüz 5 yaşlarında olan oğlu Ramazan Efe T'ye, Y.K., idaresindeki 02 ADZ 629 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada Tülay T., ile Ramazan Efe T., yaralandı.

Yaralı anne ve oğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet kazası: Anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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