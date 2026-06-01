Adıyaman\'da Motosiklet-Otomobil Kazası: 1 Ağır Yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi Haydar Efendi Caddesi 8 No'lu Aile Sağlığı Merkezi yakınlarında Abdulkadir C. idaresindeki 34 HLV 046 plakalı motosiklet ile Mehmet D. idaresindeki 02 BF 642 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Gökdeniz Ş. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN