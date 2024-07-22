Adıyaman'da Öğrenci Servisinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Öğrenci Servisinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman\'da Öğrenci Servisinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adıyaman'da yapılan bir operasyonda durdurulan bir öğrenci servis aracında 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde bulundu. Polis ekipleri, araçta bulunan şüphelileri gözaltına aldı ve uyuşturucu madde muhafaza altına alındı. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 14:03
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Adıyaman'da, durdurulan bir öğrenci servis aracında 10 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gölbaşı Narkotik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar Adıyaman üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair bilgi aldı. Harekete geçen polis ekipleri, öğrenci servis aracıyla uyuşturucu taşıyan S.Ş., M.D. ve E.A. isimli şahısların içerisinde bulunduğu servisi durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 10 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken gözaltına alınan S.Ş., M.D. ve E.A. polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.Ş. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Öğrenci Servisinde 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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