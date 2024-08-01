Adıyaman'da Orman Yangını Ahıra Sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını Ahıra Sıçradı

Adıyaman\'da Orman Yangını Ahıra Sıçradı

Adıyaman merkeze bağlı Koru ve Gebeli Köyü yakınlarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede örtü yangınına dönüştü. Yangın aynı zamanda bir ahıra da sıçrayarak ahırı küle çevirdi. Olay yerinde yangın söndürme çalışmaları devam ederken, soruşturma başlatıldı.

01.08.2024 18:02
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Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını bir ahıra sıçrayarak küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Koru ve Gebeli Köyü yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Meydana gelen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak örtü yangınına sebep oldu. Yangın aynı zamanda bölgede bulunan bir ahıra da sıçrayarak ahırı küle çevirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay yerinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını Ahıra Sıçradı - Son Dakika

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