Adıyaman\'da Orman Yangını Ahıra Sıçradı

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Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan örtü yangını bir ahıra sıçrayarak küle çevirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Koru ve Gebeli Köyü yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Meydana gelen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak örtü yangınına sebep oldu. Yangın aynı zamanda bölgede bulunan bir ahıra da sıçrayarak ahırı küle çevirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olay yerinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN