Adıyaman'da orman yangını bahçelere ve evlere sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da orman yangını bahçelere ve evlere sıçradı

Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçraması sonucu birçok ev ve meyve bahçesi zarar gördü. Yangınla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

16.07.2024 21:26
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Adıyaman'da orman yangını böyle görüntülendi

Orman yangını bahçelere ve evlere sıçradı

ADIYAMAN - Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçraması sonrası bir çok ev ve meyve bahçeleri zarar gördü. Ekiplerin yangınla mücadelesi devam ediyor.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri yakınlarındaki alanda meydana geldi. İddiaya göre, ilk etapta otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen ve dağlık araziden ilerleyen yangın Ahmethoca Köyü yakınlarındaki bahçelere sıçradı. Meyve bahçelerinin alev alev yandığı yangında bahçelerde bulunan bazı evlerde hasar aldı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma personelleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, AFAD ekipleri ve köylüler alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin söndürme çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken yangının çevrede bulunan Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü Köylerine sıçramaması için önlemler alınıyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da orman yangını bahçelere ve evlere sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da orman yangını bahçelere ve evlere sıçradı - Son Dakika
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