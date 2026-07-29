Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'daki orman yangını, yoğun müdahale ile sabaha karşı kontrol altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da önceki gün ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kayaönü ve Ahmet Hoca Köyü kırsalında önceki gün ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, iş makinesi, emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılması üzerine olay yerine helikopter sevk edildi. Hem havadan hem de karadan yangına müdahale edilmesine rağmen çalışmalar yetersiz kalınca olay yerine Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerinden de destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın sabaha karşı kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının yaklaşık 50 hektarlık alanda zarara neden olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Adıyaman, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı Kapıyı kızının sesiyle açtırmış Eşinin kafasına sıkan bekçinin ifadesi ortaya çıktı! Kapıyı kızının sesiyle açtırmış
İstanbul’da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı İstanbul'da uyuşturucu 115 kilo hammaddesi ele geçirildi: Tonlarca üretim yapılacaktı
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk öldü, 15 yaşındaki arkadaşı tutuklandı
Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar Paymix soruşturması tamamlandı: Dosyada neler var neler...İşte istenen cezalar
Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi Sadece adını ve soyadını verdi, hayatı karardı: Bütün hesaplarıma haciz geldi
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:05:22. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.