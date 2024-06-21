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Adıyaman'da örtü yangını korkuttu

Örtü yangınında meyve ve bahçe ağaçları zarar gördü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ormanlık alan yakınlarında başlayan örtü yangını korkuttu. Yangında meyve ve bahçe ağaçları zarar gördü.

Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Karadağ Ormanlık alan yakınlarında bulunan ikametlerin bahçesinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan örtü yangını kısa sürede ormanlık alan yakınlarına sıçradı. Yaklaşık 20 dönümlük alanın yandığı yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Korkuya neden olan örtü yangının ormanlık alan içerisine sıçramadan söndürülmesi herkese rahat bir nefes aldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meyve ve bahçe ağacı zarar gördü.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Yangın evlerin bittiği yerden örtü olan alandan başladı ormanlık alandan Kuzey'e doğru devam etti. Şuanda müdahale ediyoruz. Kuzey tarafına da müdahalemiz devam ediyor. Tam tepe kısmı çıplak alan ama örtü çok fazla, kuru ot fazla. Oradan Kuzey'e doğru devam ediyor. Şuanda yaklaşık 20 dönüm kadar bir alan yandı" diye konuştu.