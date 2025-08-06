Adıyaman\'da Oto Teyp Hırsızları Yakalandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaklaşık 35 gün önce meydana gelen oto teyp hırsızlığı aydınlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi Halil Ağar Bulvarı üzerinde park halinde bulunan A.M.'ye ait aracın ses sistemleri çalındı. Durum polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemelerin ardından çalışma başlattı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında olaydan 35 gün sonra olayı gerçekleştiren U.Ö. (27) ve H.İ.K. (19) yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN