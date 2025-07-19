Adıyaman\'da Otomobil Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 02 DE 340 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta karayolu Beşpınar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldız K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN