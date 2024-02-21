Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Yenisanayi Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, E.K. ve F.A. isimli sürücülerin otomobilleri çarpıştı. Kazada F.A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra araçları kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

21.02.2024 10:54
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Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K., idaresindeki 02 ADA 706 plakalı otomobil ile F.A., idaresindeki 02 NA 257 plakalı otomobille Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden F.A., yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza sonrası olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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