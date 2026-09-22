Adıyaman\'da otomobil motosikletle çarpıştı, yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddetti

Adıyaman'da otomobil motosikletle çarpıştı, yaralı sürücü hastaneye gitmeyi reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ambulansta ilk müdahalesine rağmen yaralı hastaneye gitmeyi reddetti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde F.B. idaresindeki 27 AVE 639 plakalı motosiklet ile Z.Y. idaresindeki 02 ABN 393 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye gitmeyi reddetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?