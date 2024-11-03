Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

03.11.2024 21:34
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan İrfan Ç., idaresindeki 05 EZ 074 plakalı Opel marka otomobil, Çelikhan- Adıyaman Karayolu Koçali Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İrfan Ç., ile otomobilde bulunan Şakire, Erkan, Bukre ve Aras Ç., yaralandı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ile Koçali Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bir yandan çevre güvenliği alırken bir yandan ise yaralılara müdahalelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

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