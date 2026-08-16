Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi
Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sitilce mevkiinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 FH 875 plakalı bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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