Adıyaman'da Otomobil Takla Attı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Takla Attı

Adıyaman\'da Otomobil Takla Attı
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Adıyaman'da otomobilin takla atması sonucu bir kişi hafif yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mersin Caddesi üzerinde 02 HN 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ismi öğrenilemeyen sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Takla atan otomobil ise yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Otomobil Takla Attı - Son Dakika

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