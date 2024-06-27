Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 13:51
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Adıyaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyho Y. idaresindeki 38 AC 574 plakalı otomobille Muharrem D. idaresindeki 46 LH 239 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muharrem D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil ve Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı - Son Dakika

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