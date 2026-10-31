Adıyaman\'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yusuf Ergün M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.