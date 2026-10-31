Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman merkezde Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yusuf Ergün M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiCumhuriyet Caddesi3. SayfaAdıyamanOtomobilGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş Sarıgül ailesi soruşturmasında yeni itiraf! Oğlu belediyenin 6. katında özel oda tahsis ettirmiş
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
Uydu görüntüleriyle incelendi: İran’ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu Uydu görüntüleriyle incelendi: İran'ın vurduğu ABD üslerindeki hasar milyarlarca doları buldu
20:57
Kadıköy’de soğuk duş Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe’ye kaybetti
Kadıköy'de soğuk duş! Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Göztepe'ye kaybetti
20:18
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturmasında gözaltına alındı
19:43
La Liga’da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
La Liga'da hakemler için tarihi karar: Artık maç sonlarında...
19:34
TFF’den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
TFF'den Türk futbolunun eski yıldız futbolcularına kritik görev
19:25
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
Felipe Melo, efsane ismi babası ilan etti
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 21:04:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android