Adıyaman\'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkezde Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı için kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde Yusuf Ergün M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ergün M., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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