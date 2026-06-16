Adıyaman\'da Park Halindeki Araç Yandı

Adıyaman'da park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere TOKİ'lerde park halinde bulunan bir otomobil gece geç saatlerde alev aldı. Otomobilin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirirken bir yandan ise alevlere müdahale etti. Vatandaşların yaptığı müdahaleler sonucunda yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolay yanan otomobilde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN