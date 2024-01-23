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Adıyaman'da park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı - Son Dakika
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Adıyaman'da park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı

Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesinde park halinde bulunan Tolga Köylü'ye ait 02 HE 095 plakalı motosiklet çalındı. Polis ekipleri, motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı
23.01.2024 - 11:32,
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Adıyaman'da, park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde park halinde bulunan Tolga Köylü'ye ait 02 HE 095 plakalı motosiklet çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Tolga Köylü, polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı - Son Dakika
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