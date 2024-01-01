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Adıyaman'da Pide Fırınında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Adıyaman'da Pide Fırınında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü

Adıyaman'da daha önceden aralarında husumet bulunan bir şahıs, pide fırınında karşılaştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olayda ağır yaralanan kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Ölen kişinin 6 Şubat depreminde birçok yakınını kaybettiği ve hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Pide Fırınında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü
01.01.2024 - 20:44,
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Adıyaman'da bir şahıs, pide fırınında karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ramazan Karataş (40) ile Mehmet D., Sümerevler Mahallesi Eski Besni Caddesi üzerindeki bir pide fırınında karşılaştı. Fırın içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet D., yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Karataş, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Karataş'ın 6 Şubat depreminde annesi ve babası başta olmak üzere birçok yakınını kaybettiği, hayatta kalan erkek kardeşiyle birlikte esnaflık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Pide Fırınında Husumetlisini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika


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